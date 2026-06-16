Эксперт по ЖКХ ответил, можно ли собирать цветы на городских клумбах

Эксперт по ЖКХ ответил, можно ли собирать цветы на городских клумбах Эксперт по ЖКХ Бондарь: цветы с городских клумб срывать нельзя

В городских парках и скверах нельзя срывать цветы с клумб, рассказал RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он отметил, что такие посадки чаще всего создаются на бюджетные средства.

На городских улицах и в скверах поступок могут расценить как повреждение зеленых насаждений. В заповедниках и национальных парках начинает действовать статья 8.39 Кодекса об административных правонарушениях России. Гражданину за такой проступок грозит взыскание в размере от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, — рассказал Бондарь.

Эксперт по ЖКХ подчеркнул, что дикорастущие или высаженные растения на чужих дачных участках и коммерческих территориях также трогать запрещено. По его словам, запрещено собирать и краснокнижные растения в лесах и на полях.

Ранее Бондарь рассказал, что у собственника не вправе отобрать участок, если на нем растет борщевик. Однако за такое нарушение владельцу земли грозит штраф — его размер зависит от региона.