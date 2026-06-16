Посадите — и клумба станет как дорогой букет: цветы-кувшинки покоряют нежностью и необычностью

Каллы сложно перепутать с другими растениями. Их изящные цветы напоминают свернутые шелковые ленты или бокалы для шампанского, а выглядят настолько благородно, что даже один куст способен стать главным украшением клумбы. Не случайно эти цветы десятилетиями остаются фаворитами ландшафтных дизайнеров и флористов.

Большинство садовых калл вырастают до 40–80 см в высоту. Цветение начинается в середине лета и продолжается до сентября. Окраска давно не ограничивается белым цветом: сегодня можно найти желтые, розовые, бордовые, оранжевые и почти черные сорта. Особенно эффектно каллы смотрятся рядом с хостами, декоративными злаками и низкорослыми хвойниками.

Калла — многолетнее клубневое растение. В теплых регионах она может зимовать в грунте под укрытием, но в большинстве областей России клубни осенью выкапывают и хранят до весны. При хорошем уходе растение способно жить на одном месте более 8–10 лет. Каллы предпочитают плодородную почву, регулярный полив и легкую полутень, хотя многие современные сорта хорошо растут и на солнечных участках.

Морозостойкость у калл невысокая, зато они отлично подходят для выращивания в контейнерах и больших вазонах. Благодаря длительному цветению и эффектной форме цветков растение выглядит декоративно весь сезон и часто становится главным акцентом летнего сада.

Три особенно красивых сорта калл: