Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 13:04

Посадите — и клумба станет как дорогой букет: цветы-кувшинки покоряют нежностью и необычностью

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Каллы сложно перепутать с другими растениями. Их изящные цветы напоминают свернутые шелковые ленты или бокалы для шампанского, а выглядят настолько благородно, что даже один куст способен стать главным украшением клумбы. Не случайно эти цветы десятилетиями остаются фаворитами ландшафтных дизайнеров и флористов.

Большинство садовых калл вырастают до 40–80 см в высоту. Цветение начинается в середине лета и продолжается до сентября. Окраска давно не ограничивается белым цветом: сегодня можно найти желтые, розовые, бордовые, оранжевые и почти черные сорта. Особенно эффектно каллы смотрятся рядом с хостами, декоративными злаками и низкорослыми хвойниками.

Калла — многолетнее клубневое растение. В теплых регионах она может зимовать в грунте под укрытием, но в большинстве областей России клубни осенью выкапывают и хранят до весны. При хорошем уходе растение способно жить на одном месте более 8–10 лет. Каллы предпочитают плодородную почву, регулярный полив и легкую полутень, хотя многие современные сорта хорошо растут и на солнечных участках.

Морозостойкость у калл невысокая, зато они отлично подходят для выращивания в контейнерах и больших вазонах. Благодаря длительному цветению и эффектной форме цветков растение выглядит декоративно весь сезон и часто становится главным акцентом летнего сада.

Три особенно красивых сорта калл:

  • Captain Romance — нежно-розовые цветки с плавными переходами оттенков, высота около 60 см.
  • Captain Safari — крупные золотисто-оранжевые цветы с теплым абрикосовым оттенком, один из самых эффектных сортов для ярких клумб.
  • Black Star — роскошные темно-бордовые цветки, которые издалека кажутся почти черными и создают потрясающий контраст с зеленью сада.
Проверено редакцией
сад
растения
цветы
сорта
уход
цветение
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянки проиграли туркам в битве за VIP-шезлонги в Бодруме
В Японии произошло мощное землетрясение
«Хочу вас успокоить»: Герасимов высказался о скандале с Яковлевой
Брокер сделал неутешительный прогноз касаемо семейной ипотеки
Трамп отчитал Нетаньяху за ситуацию с Ливаном
Сенатор объяснил, как мошенники создают дипфейки
«Не делает сильнее»: Карелин о смене спортивного гражданства сыном Плющенко
Стоимость нефти марки Brent снова устремилась вниз
Россиянам рассказали, когда начнет падать цена на недвижимость
Британского наемника заочно отправили за решетку в ДНР
General Motors начнет выпускать детали и боеприпасы для американской армии
Легендарный российский боксер дебютирует в кулачной лиге IBA Bare Knuckle
В Госдуме предположили, когда Каллас покинет пост главы дипломатии ЕС
В Орле ушел из жизни ветеран ВОВ Алексей Левов
Богатейшим людям планеты хватило суток, чтобы сколотить $336 млрд
Автоюрист ответил, можно ли получить компенсацию за затопленную машину
«Справятся лучше»: Трамп предложил Сирии разобраться с «Хезболлой»
Ученые создали ИИ-приложение, способное выявить рак кожи по фотографии
Сенатор объяснил, что значит проигрыш Украины в международном суде по Крыму
Женщина устроила дебош в центре занятости
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки
Семья и жизнь

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.