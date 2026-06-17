Появились новые подробности по делу об убийстве девочки в Приморье

Появились новые подробности по делу об убийстве девочки в Приморье Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Приморье доставили на экспертизу

Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в поселке Врангель Приморского края был доставлен в медицинское учреждение для проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы, сообщили РИА Новости в региональном СК. Тело школьницы было найдено на чердаке жилого дома.

Сейчас он в медучреждении, будет проходить экспертизу, — поделился собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что обнаружить тело несовершеннолетней удалось благодаря звонку с ее телефона. Жильцы услышали непрекращающиеся звуки и решили проверить их источник. Одна из соседок поднялась на чердак и нашла тело погибшей. Поблизости был найден мобильный телефон девочки, на который продолжали поступать звонки.

До этого стало известно, что по подозрению в убийстве девочки задержали ее сверстника. Предварительно установлено, что между ними ранее был конфликт.

Также в Алтайском крае при тушении сарая обнаружили тела двух детей 12 и 13 лет. По факту трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.