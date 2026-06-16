Раскрыты новые детали убийства девочки в Приморье Подозреваемый в убийстве девочки в Приморье подросток мог конфликтовать с ней

Между погибшей в поселке Врангель в Приморье 12-летней девочкой и задержанным по подозрению в ее убийстве сверстником ранее произошел конфликт, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Для проверки психического состояния подростка и его способности осознавать свои действия назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

Был конфликт, но осознанность его надо проверить — назначена психолого-психиатрическая экспертиза, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что тело 12-летней девочки нашли на чердаке дома в Приморье. По подозрению в убийстве задержан подросток, возбуждено уголовное дело. Несовершеннолетнего фигуранта задержали.

До этого семилетний мальчик утонул около реки под Канском в Красноярском крае во время игры. Он пришел к водоему вместе с другом, и они решили попрыгать по бревнам. Ребенок не смог удержаться и упал в воду, что привело к его гибели. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.