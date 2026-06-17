ПВО России за два часа сбила 44 украинских БПЛА Минобороны: 44 беспилотника уничтожены над 10 регионами России за два часа

За два утренних часа с 07:00 до 09:00 российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 44 украинских беспилотных летательных аппарата над 10 регионами РФ и акваторией Черного моря, сообщило в МАКСе Минобороны России. Сбитые дроны были самолетного типа, их цели распределялись от Брянской области до Краснодарского края и Московского региона.

17 июня в период с 07:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Тверской, Рязанской, Воронежской областей, Московского региона, Краснодарского края и над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 157 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Черного моря.