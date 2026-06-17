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17 июня 2026 в 09:14

Налетчики унесли банкомат с помощью украденного экскаватора

Британские налетчики вырвали банкомат из стены экскаватором и попали на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Великобритании группа налетчиков в масках похитила банкомат, вырвав его из стены здания с помощью экскаватора, сообщила газета The Sun. Ограбление произошло у отделения кооперативного банка в графстве Кембриджшир.

По данным издания, попавший на записи камер наблюдения погрузчик несколько раз ударил ковшом по стене, после чего банкомат оказался снаружи здания. Журналисты рассказали, что затем люди в масках погрузили банкомат в автомобиль и скрылись. Двое участников ограбления уехали на второй машине.

В полиции Кембриджшира считают, что использованный при налете экскаватор также мог быть похищен. По предварительным оценкам, в банкомате находились десятки тысяч фунтов стерлингов.

Ранее суд в Москве приговорил горничную к пяти годам колонии за кражу часов Rolex и наличных: женщина сдала их в ломбард, представившись бывшей женой британского лорда. Хозяйка квартиры наняла через агентство горничную для уборки и подготовки дома к возвращению семьи из отпуска. Дождавшись, когда хозяева уедут, женщина опустошила комод в спальне.

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банкоматы
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