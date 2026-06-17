В пригороде Улан-Удэ начался пожар на площадке ТБО

Ночью на площадке ТБО в пригороде Улан-Удэ, в селе Нижний Саянтуй, было зафиксировано возгорание с несколькими очагами, сообщает РИА Новости. В настоящий момент на месте работают специалисты, задействована техника.

Специалисты приступили к выяснению обстоятельств и возможных причин, приведших к возникновению открытого огня. Въезд для машин юридических и физических лиц на территорию полигона перекрыт до особого распоряжения.

Ранее в Ялте произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Площадь возгорания достигла 560 квадратных метров. На месте ЧП были обнаружены тела троих человек. К тушению пожара привлекались 50 человек личного состава и 17 единиц спецтехники.

До этого глава Красноармейского района Александр Харитонов заявил, что основной очаг пожара на нефтебазе в кубанской станице Полтавской, вспыхнувший из-за падения обломков БПЛА, удалось потушить. Он добавил, что движение по трассе между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским уже возобновили.