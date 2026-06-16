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16 июня 2026 в 20:30

Многолетник с вау-эффектом, который цветет 100 дней — даже в чистой глине и глухой тени

Фото: D-NEWS.ru
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Это многолетнее растение, выживет в любом российском саду. российского сада. Оно прекрасно растет и пышно цветет даже в самой глухой тени под забором, у северной стены дома или под кронами старых деревьев.

Речь идет об астильбе. Ее цветение длится невероятно долго — с конца июня и до сентября, в общей сложности около 100 дней, а ее воздушные пушистые метелки бывают белыми, розовыми, сиреневыми, красными и даже фиолетовыми, паря над ажурной, похожей на папоротник листвой, и создавая вау-эффект.

Уход за астильбой минимален: она не требует частых подкормок (достаточно внести органику раз в 3-4 года), поливать ее нужно только в сильную засуху, а на зиму растение не нуждается в укрытии, спокойно перенося морозы. При этом астильба практически не болеет и не повреждается вредителями, ее редко едят слизни.

На одном месте астильба может расти 7-10 лет без пересадки, с каждым годом становясь только пышнее и выпуская все больше цветоносов.

Ранее было названо растение, многолетник для всех регионов России, который во время цветения превращается в золотой шар.

Проверено редакцией
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