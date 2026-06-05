Посадите этот «золотой шар» — и клумба будет пылать ярким солнцем: многолетник для всех регионов России

Посадите этот «золотой шар» — и клумба будет пылать ярким солнцем: многолетник для всех регионов России

Если вы хотите, чтобы дача сияла золотыми красками все лето и не отнимала сил, посадите этот многолетник — он цветет с июля до самых заморозков и выдерживает морозы без укрытия.

Рудбекия «золотой шар» — ее крупные махровые соцветия-шары диаметром до 10 см напоминают маленькие солнца, парящие над кустами. Для российских регионов этот цветок — настоящая находка: он растет на любых почвах, от глины до песка, не требует подкормок и частого полива, а мощные стебли не ломаются под ветром.

А если хочется чего-то компактного — посадите тысячелистник таволговый «золотые одежды»: 120-сантиметровые кусты с плоскими золотистыми щитками цветут с июня по сентябрь, абсолютно неприхотливы и зимостойки.

Все эти растения живут по принципу «посадил и забыл»: они не болеют, не требуют подвязки и каждую весну возвращаются в сад, становясь только пышнее.

Ранее были названы многолетники с длительным цветением.