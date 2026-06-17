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17 июня 2026 в 09:04

Лео Бокерия раскрыл правду об универсальном секрете долголетия

Бокерия посоветовал не зацикливаться на мыслях о старости

Лео Бокерия Лео Бокерия Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Универсального секрета долголетия нет, но старению можно и нужно сопротивляться, главное — не позволять мыслям о старости завладеть собой, заявил РИА Новости главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия. Он подчеркнул, что старость всегда «начинается в голове».

Универсального секрета долголетия нет. <…> Одни рождаются стариками, другие в 90 лет чувствуют себя бодро, активны, работоспособны. <…> Да, старение организма нельзя остановить, но ему можно и нужно сопротивляться. Главное — не позволять мыслям о старости завладеть собой. Ведь старость начинается в голове, — отметил Бокерия.

По его словам, каждый человек уникален, и его долголетие зависит от множества факторов. Академик обратил внимание, что одни ощущают себя пожилыми с юных лет, другие сохраняют бодрость, активность и работоспособность в 90 лет. Он подчеркнул, что у каждого свои радости, тревоги и жизненный путь, даже если он внешне напоминает судьбу родителей или предков.

Ранее гериатр Валентина Ямпольская отмечала, что физические упражнения и образование влияют на качество и продолжительность жизни. Она отметила, что заниматься профилактикой здоровья нужно с ранних лет. Гериатр подчеркнула, что отказ от алкоголя и табака, общение и позитивный настрой, соблюдение принципов правильного питания продлевают молодость и активность.

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