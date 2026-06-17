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17 июня 2026 в 09:44

В МИД РФ подвели итоги выдачи «ценностных» виз за 2025 год

Климов: 1 112 виз было выдано иностранцам за традиционные ценности в 2025 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В 2025 году свыше 1,1 тыс. иностранцам были выданы визы в Россию за приверженность традиционным ценностям, сообщил РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. Больше всего виз получили граждане Германии и Франции.

В 2025 году российскими дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями в соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 19 августа 2024 года № 702 «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности» оформлено 1 112 виз, — отметил Климов.

По его словам, большинство виз было выдано гражданам Германии — 168, на втором месте граждане Франции — 140, замыкает тройку США с 105 визами. Четвертую строчку заняли итальянцы — ровно 100 виз, а пятерку лидеров замкнули эстонцы — 63. Далее следуют граждане Латвии — 60, Канады — 54, Литвы — 46 и Австралии — 43 визы.

Ранее посол России в Берне Сергей Гармонин сообщил, что Швейцария ужесточила политику выдачи виз гражданам России. Теперь в большинстве случаев россиянам выдают однократные визы, привязанные к датам поездки, а многократные визы стали редкостью.

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