Володин указал на залог развития России

Крепкие семьи с детьми станут залогом развития России, их количество напрямую влияет на успешность государства, написал в МАКСе председатель Госдумы Вячеслав Володин. Парламентарий также связал День семьи, любви и верности с защитой традиционных духовных ценностей, которые веками передавались в стране из поколения в поколение.

Семья, в основе которой любовь и взаимопонимание, — это надежная опора и поддержка, которая дает силы для самореализации. Крепкие семьи — залог развития нашей страны. Чем больше будет счастливых семей с детьми, тем успешнее будет наше государство, — написал Володин.

Он напомнил, что на Западе предпринимали системные попытки внедрить в российское общество чуждые модели и подорвать моральные устои. В ответ на эти вызовы начиная с 2021 года был принят пакет из 33 федеральных законов, направленных на защиту традиционных ценностных ориентиров, отметил спикер Госдумы.

Ранее президент России Владимир Путин обещал оказать помощь тем, кто переезжает в Россию, стремясь сохранить традиционные семейные ценности. Он также подчеркнул, что во многих государствах сегодня предпринимаются попытки отменить эти ценности.