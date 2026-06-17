Приметы 17 июня — Митрофан-Навозник: обязательно надо удобрить грядки

Семья и жизнь

17 июня почитается память Митрофана, патриарха Константинопольского. В славянской традиции этот святой получил приземленное прозвище Навозник. Название не должно удивлять: на Руси навоз считался главным залогом плодородия и богатства, а Митрофанов день был фиксацией критически важного аграрного ритуала — вывоза органических удобрений на паровые поля.

Погодные приметы на Митрофана, 17 июня

Природа в этот июньский день подсказывала крестьянам, какими будут остаток лета и будущие сборы хлеба.

Если на Митрофана идет мелкий затяжной дождь, ненастье затянется на несколько дней, а июль будет сырым.

Дует северный ветер — к скорому улучшению погоды, установлению тепла и суши.

Если к 17 июня брусника и земляника начали массово краснеть, пора сеять позднюю гречиху.

Утренняя роса долго не высыхает на траве — к частым грозам.

Приметы о зверях и птицах 17 июня

Кукушка кукует редко или вовсе замолчала — к ранней и холодной осени.

Если лягушки вечером громко и заливисто квакают, завтрашний день будет жарким и солнечным.

Что можно и нужно делать 17 июня

Земледельцы знали: обманешь поле один раз (то есть не подкормишь) — оно тебя десять раз обманет. 17 июня считалось идеальным моментом для удобрения почвы под будущие озимые посадки. Навоз вывозили телегами, распределяли по пашням и просили землю принять заботу и вернуть ее богатым урожаем.

К этому дню внимательно следили за колосьями ржи и первыми всходами гречихи. Пожилые люди выходили в поле в полночь и заклинали гречиху на быстрый рост, прося теплую летнюю ночь уберечь нежные побеги от внезапных холодных туманов.

Так чем сегодня заняться?

Удобрять, окучивать и подкармливать комнатные и огородные растения. Среда на Митрофана — самый продуктивный день в месяце для улучшения качества почвы.

Работать допоздна. Считалось, что на Митрофана нельзя рано ложиться спать. Тот, кто усердно трудится до заката, привлекает в дом финансовую удачу.

Собирать первую созревшую землянику и клубнику. Ягоды, съеденные сегодня в кругу семьи, даруют здоровье и бодрость.

Поливать грядки чистой колодезной водой. Вечерний полив сегодня особенно полезен для корневой системы растений.

Что можно и нельзя делать в июне по приметам Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что нельзя делать 17 июня

Лениться и проводить день в праздности. Главное предостережение дня — Митрофан ценит тяжелый труд; лень сегодня могла привести к застою в делах.

Громко ругаться, сквернословить и ссориться возле грядок. Земля чутко реагирует на злость человека, что может плохо сказаться на росте культур.

Пересаживать цветущие растения на новое место. Верили, что они могут не прижиться или потерять свою силу.

Отказывать в помощи тем, кто просит поддержки в полевых или домашних делах. Взаимовыручка сегодня возвращается тройным благополучием.

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