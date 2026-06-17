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17 июня 2026 в 00:05

Приметы 17 июня — Митрофан-Навозник: обязательно надо удобрить грядки

Приметы 17 июня Приметы 17 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM
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17 июня почитается память Митрофана, патриарха Константинопольского. В славянской традиции этот святой получил приземленное прозвище Навозник. Название не должно удивлять: на Руси навоз считался главным залогом плодородия и богатства, а Митрофанов день был фиксацией критически важного аграрного ритуала — вывоза органических удобрений на паровые поля.

Погодные приметы на Митрофана, 17 июня

Природа в этот июньский день подсказывала крестьянам, какими будут остаток лета и будущие сборы хлеба.

  • Если на Митрофана идет мелкий затяжной дождь, ненастье затянется на несколько дней, а июль будет сырым.

  • Дует северный ветер — к скорому улучшению погоды, установлению тепла и суши.

  • Если к 17 июня брусника и земляника начали массово краснеть, пора сеять позднюю гречиху.

  • Утренняя роса долго не высыхает на траве — к частым грозам.

Приметы о зверях и птицах 17 июня

  • Кукушка кукует редко или вовсе замолчала — к ранней и холодной осени.

  • Если лягушки вечером громко и заливисто квакают, завтрашний день будет жарким и солнечным.

Что можно и нужно делать 17 июня

Земледельцы знали: обманешь поле один раз (то есть не подкормишь) — оно тебя десять раз обманет. 17 июня считалось идеальным моментом для удобрения почвы под будущие озимые посадки. Навоз вывозили телегами, распределяли по пашням и просили землю принять заботу и вернуть ее богатым урожаем.

К этому дню внимательно следили за колосьями ржи и первыми всходами гречихи. Пожилые люди выходили в поле в полночь и заклинали гречиху на быстрый рост, прося теплую летнюю ночь уберечь нежные побеги от внезапных холодных туманов.

Так чем сегодня заняться?

  • Удобрять, окучивать и подкармливать комнатные и огородные растения. Среда на Митрофана — самый продуктивный день в месяце для улучшения качества почвы.

  • Работать допоздна. Считалось, что на Митрофана нельзя рано ложиться спать. Тот, кто усердно трудится до заката, привлекает в дом финансовую удачу.

  • Собирать первую созревшую землянику и клубнику. Ягоды, съеденные сегодня в кругу семьи, даруют здоровье и бодрость.

  • Поливать грядки чистой колодезной водой. Вечерний полив сегодня особенно полезен для корневой системы растений.

  • Что можно и нельзя делать в июне по приметам Что можно и нельзя делать в июне по приметам Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что нельзя делать 17 июня

  • Лениться и проводить день в праздности. Главное предостережение дня — Митрофан ценит тяжелый труд; лень сегодня могла привести к застою в делах.

  • Громко ругаться, сквернословить и ссориться возле грядок. Земля чутко реагирует на злость человека, что может плохо сказаться на росте культур.

  • Пересаживать цветущие растения на новое место. Верили, что они могут не прижиться или потерять свою силу.

  • Отказывать в помощи тем, кто просит поддержки в полевых или домашних делах. Взаимовыручка сегодня возвращается тройным благополучием.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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