Актриса Серина рассказала о своем отношении к похудению Актриса Серина призналась, что стремится к здоровому телу

Актриса Юлия Серина заявила, что стремится к здоровому телу, а не к худобе. В разговоре с «Леди Mail» она отметила, что спокойно воспринимает свою фигуру в любом весе.

Я стараюсь заниматься спортом, есть здоровую еду. Не морить себя голодом, не прибегать к популярным сегодня уколам для похудения, а скидывать вес планомерно, своими силами. Для меня главное — быть здоровой, а не худой, — заявила Серина.

Актриса подчеркнула, что стала мамой в прошлом году и это изменило ее взгляд на жизнь. По ее словам, она чувствует себя счастливой вне зависимости от цифр на весах.

Ранее солистка t.A.T.u. Лена Катина заявила, что муж считает ее формы прекрасными. По словам исполнительницы, она не станет изнурять себя диетами.