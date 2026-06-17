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17 июня 2026 в 11:45

Цветет в тени и на солнце, живет 60 лет: для дачи этот многолетник идеален — вырастает в пышный куст

Фото: D-NEWS.ru
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Мечтаете о саде, который не требует пересадки десятилетиями, но при этом радует глаз все лето? Посадите манжетку — многолетник-долгожитель, способный расти на одном месте до 60 лет без потери декоративности.

Растение одинаково хорошо чувствует себя и на ярком солнце, и в густой тени, не боится морозов и легко переносит засуху. С весны до осени манжетка украшает сад мелкими зеленовато-желтыми цветками, собранными в ажурные, похожие на облако соцветия, которые привлекают пчел и бабочек.

Для дачи этот многолетник идеален: он быстро разрастается в пышный куст высотой 30-50 см, подавляя сорняки, и практически не требует ухода — только изредка поливайте его в сильную засуху и обрезайте увядшие соцветия для повторного цветения.

Однако садоводы советуют сажать ее на расстоянии не менее 40 см от соседей — корни манжетки быстро разрастаются и могут переплестись с корнями других растений.

Ранее был назван цветок, который из семечка вырастает в пышный куст, цветет все лето и выдерживает засуху.

Проверено редакцией
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