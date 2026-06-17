МИД Белоруссии отреагировал на удар ВСУ по автобусу с детьми

МИД Белоруссии отреагировал на удар ВСУ по автобусу с детьми МИД Белоруссии потребовал от Киева объяснений после атаки на автобус с детьми

МИД Белоруссии требует от Киева исчерпывающих объяснений в связи с атакой на белорусских граждан в Брянской области, заявил пресс-секретарь ведомства Руслан Варанков. По его словам, которые приводит пресс-служба министерства, Минск расценивает удар как очередной акт терроризма против мирных жителей.

Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в атакованном автобусе, следовавшем из Белоруссии по маршруту Гомель — Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Как уточнили в Следственном комитете, пострадавшие при ударе госпитализированы.

Утром 17 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 157 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Черного моря.