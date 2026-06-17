Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 14:54

МИД Белоруссии отреагировал на удар ВСУ по автобусу с детьми

МИД Белоруссии потребовал от Киева объяснений после атаки на автобус с детьми

Руслан Варанков Руслан Варанков Фото: МИД РБ
Подписывайтесь на нас в MAX

МИД Белоруссии требует от Киева исчерпывающих объяснений в связи с атакой на белорусских граждан в Брянской области, заявил пресс-секретарь ведомства Руслан Варанков. По его словам, которые приводит пресс-служба министерства, Минск расценивает удар как очередной акт терроризма против мирных жителей.

Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в атакованном автобусе, следовавшем из Белоруссии по маршруту Гомель — Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Как уточнили в Следственном комитете, пострадавшие при ударе госпитализированы.

Утром 17 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 157 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Черного моря.

Страны СНГ
Белоруссия
атаки ВСУ
автобусы
Брянская область
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Памфилова назвала дату проведения выборов в Госдуму
Прокуратура потребовала отправить Митрошину в колонию на три года
ЦИК Армении рассмотрит вопрос о преследовании Кочаряна
Профессор ВШЭ рассказал о влиянии религии на политику в странах АСЕАН
Маркетолог рассказал, что стало драйвером фитнес-индустрии в последние годы
Автобус с детьми под Брянском мог стать намеренной целью ВСУ
Родила и играет в куклы: педофильское дело закрыли из-за внешности ребенка
Три реанимационные бригады выдвинулись на место удара ВСУ по автобусу
Диетолог перечислил признаки некачественного шашлыка
В ГД осудили идею сажать дольщиков за съемку дефектов в новостройках
Удаленщица заработала «синдром поджаренной кожи» из-за ноутбука
В Европе выступили против ряда антироссийских санкций
Раскрыто, сколько россиян поддержали законопроект против домашнего насилия
Отказ от званий, пенсия, приглашение в Госдуму: как живет Леонид Ярмольник
Хинштейн раскрыл, кто погиб при атаке на заправку в Обояни под Курском
«Получит отдельную программу»: Зеленского унизили перед саммитом НАТО
Нутрициолог назвала безопасную дозу кваса
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 17 июня: где и когда можно купить
Глава Россотрудничества рассказал о работе с переселенцами из стран Запада
В Брянске сравнили удар ВСУ по автобусу с детьми с атакой на боевую технику
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.