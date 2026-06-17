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17 июня 2026 в 14:59

Жительница Калининграда незаконно получала пенсию

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Жительница Калининграда незаконно получала пенсию по инвалидности, сообщает «МК в Калининграде». Она присваивала выплаты более 10 лет, итоговая сумма составила более 1,6 млн рублей.

Сообщается, что по решению суда женщина должна была вернуть всю сумму региональному отделению фонда пенсионного и социального страхования. Судебным приставам пришлось арестовать счета и наложить ограничения на имущество.

В итоге женщина полностью погасила задолженность. После этого ограничения с ее имущества сняли, а возвращенные средства направили в государственный бюджет.

Ранее сообщалось, что начальник почты в Городищенском районе Волгоградской области три месяца присваивала пенсию умершей женщины. Женщина задержана, ее ждет суд за растрату.

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