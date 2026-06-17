Сажаю «Розовый джем» и еще 4 вида — получаю клумбу цвета заката: неприхотливые цветы нежных розовых оттенков

Если хочется создать клумбу в мягких розовых тонах, которая будет выглядеть нарядно все лето, стоит обратить внимание на растения с разными сроками цветения и оттенками лепестков. Несколько удачно подобранных многолетников способны превратить обычный цветник в настоящее облако цвета закатного неба — от нежно-розового до насыщенного малинового.

Одним из самых эффектных растений для такой композиции считается дербенник иволистный «Розовый джем». Этот многолетник вырастает до 80–100 см и во время цветения покрывается длинными свечами из ярко-розовых цветков. Цветение начинается в июле и продолжается до сентября. Растение отличается высокой морозостойкостью, любит солнечные места и способно расти на одном месте более 10 лет.

Прекрасным компаньоном для него станет эхинацея пурпурная «Магнус». Ее крупные розовые цветки с выразительной серединкой появляются с июля и украшают клумбу до осени. Высота растения достигает 90 см. Многолетник хорошо переносит жару и засуху, а на одном месте растет 5–7 лет.

Не менее декоративен флокс метельчатый «Брайт Айз». Его пышные ароматные соцветия окрашены в нежно-розовый цвет с ярким малиновым глазком в центре. Кусты достигают высоты 70–90 см и цветут в середине лета. При хорошем уходе растение сохраняет декоративность более 8 лет.

Для создания воздушного эффекта отлично подходит гипсофила метельчатая «Розеншлейер». Во время цветения куст превращается в розовое облако из тысяч мелких цветков. Высота взрослого растения достигает 80–100 см. Многолетник зимостоек и способен украшать сад долгие годы.

Передний план клумбы прекрасно дополнит гвоздика перистая «Розеус». Компактные кустики высотой 25–30 см покрываются нежно-розовыми ароматными цветками и сохраняют декоративную серебристую листву весь сезон. На одном месте растение может расти до 6–8 лет.