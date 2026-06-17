Появились кадры с места крушения самолета в Подмосковье

Появились кадры с места крушения самолета в Подмосковье

Telegram-канал «112» опубликовал кадры с места крушения легкомоторного самолета в Сергиево-Посадском городском округе Московской области. Обстоятельства трагедии уже выясняются.

Ранее сообщалось, что при ударе о землю воздушное судно загорелось. В результате происшествия погибли два человека.

До этого легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Волгоградской области. Инцидент произошел в районе хутора Алешкин. Транспортная прокуратура сразу же начала проверку.

Пресс-служба Министерства транспорта Казахстана также сообщала о крушении самолета Ан-2 в Павлодарской области. На борту воздушного судна находились два члена экипажа: один пилот скончался, второго спасатели извлекли из-под обломков.