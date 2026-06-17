Илью Трабера доставили в суд Илью Трабера доставили в Басманный суд для решения об аресте

Бизнесмена Илью Трабера доставили в Басманный суд Москвы, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Там в ближайшее время рассмотрят вопрос о его возможном аресте.

Трабер доставлен в Басманный суд Москвы, в ближайшее время будет решен вопрос о его аресте, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал «112» заявил, что правоохранительные органы задержали Трабера по подозрению в организации убийства депутата и предпринимателя Александра Петрова, которое было совершено в октябре 2020 года в доме под Выборгом. Как следует из публикации, вместе с Трабером был задержан его бизнес-партнер Владимир Даниленко.

Позже стало известно, что силовики провели масштабные обыски в загородном доме Трабера, расположенном на территории Ленинградской области. Затем сотрудники ФСБ нагрянули с оперативными мероприятиями в знаменитый офис коммерсанта на Старорусской улице и на ряд его ключевых предприятий.

Кроме того, задержание Трабера осуществили сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге. Сразу после этого силовики провели масштабные обыски в загородном доме бизнесмена, расположенном на территории Ленинградской области.