Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 22:07

Илью Трабера доставили в суд

Илью Трабера доставили в Басманный суд для решения об аресте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Бизнесмена Илью Трабера доставили в Басманный суд Москвы, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Там в ближайшее время рассмотрят вопрос о его возможном аресте.

Трабер доставлен в Басманный суд Москвы, в ближайшее время будет решен вопрос о его аресте, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал «112» заявил, что правоохранительные органы задержали Трабера по подозрению в организации убийства депутата и предпринимателя Александра Петрова, которое было совершено в октябре 2020 года в доме под Выборгом. Как следует из публикации, вместе с Трабером был задержан его бизнес-партнер Владимир Даниленко.

Позже стало известно, что силовики провели масштабные обыски в загородном доме Трабера, расположенном на территории Ленинградской области. Затем сотрудники ФСБ нагрянули с оперативными мероприятиями в знаменитый офис коммерсанта на Старорусской улице и на ряд его ключевых предприятий.

Кроме того, задержание Трабера осуществили сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге. Сразу после этого силовики провели масштабные обыски в загородном доме бизнесмена, расположенном на территории Ленинградской области.

Общество
Москва
суды
бизнесмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британка отреагировала на инцидент с выстрелами в Ла-Манше
США хотели бы договориться с РФ и КНР о сокращении ядерных арсеналов
Илью Трабера доставили в суд
Суд арестовал сообщника Ильи Трабера по делу о заказных убийствах
Стало известно количество стобалльников на ЕГЭ-2026
Росавиация квалифицировала крушение самолета в Подмосковье как катастрофу
«Выборы невозможны»: политолог объяснил ситуацию на Украине
СК возбудил дело после крушения самолета в Подмосковье
Среди жертв крушения самолета в Подмосковье оказался известный летчик
Путин встретился с главой МИД Турции Фиданом
Эксперт объяснил, как сэкономить при покупке техники и электроники
Дезертир ВСУ зарезал спящую 17-летнюю девушку
Оперативные службы назвали возможную причину падения самолета в Подмосковье
ПВО за шесть часов отразила крупную волну атак беспилотников
Женщина погибла при атаке ВСУ на автомобиль в ЛНР
Появились кадры с места крушения самолета в Подмосковье
Возраст не помеха: история любви футболистов Батракова и Подшибякиной
Контроль за продажей топлива усилят в России
Историк назвал «сверхидеи», из-за которых Гитлер развязал Вторую мировую
Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.