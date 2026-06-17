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17 июня 2026 в 23:16

Терапевт рассказал, где можно подцепить «зуд купальщика»

Врач Водовозов: церкариозом можно заразиться в мелких водоемах, где много уток

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Чтобы не заразиться церкариозом, не стоит купаться в мелких водоемах, где обитает много уток, рассказал NEWS.ru врач-терапевт, научный журналист Алексей Водовозов. По его словам, это снижает вероятность подцепить так называемый зуд купальщика.

Главное — не купаться там, где уже были случаи заражения, стоят предупреждающие таблички, мелко, много водорослей и плавают утки, — сказал Водовозов.

Он также посоветовал не кормить уток на пляжах.

Это не милый жест, а способ собрать рядом птиц, органику, моллюсков и поддержать паразитарный цикл. После выхода из воды нужно сразу принять душ. Если его нет, следует тщательно вытереть кожу сухим полотенцем, особенно ноги, бедра и ягодицы.

Ранее в России были зафиксированы первые в этом сезоне случаи заболевания, известного как «зуд купальщика». У пострадавших появились сыпь на теле, волдыри и поднялась температура. Несколько отдыхающих подхватили церкариоз после купания в Светлоярском озере в Нижегородской области. Среди причин эксперты называют сильный прогрев стоячей воды и наличие водоплавающих птиц, которые являются переносчиками паразитов.

купание
Общество
зуд
пляжи
инфекции
водоемы
утки
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
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