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17 июня 2026 в 22:25

Журналистка из США Оуэнс объяснила, почему не будет ненавидеть Россию

Журналистка Оуэнс прокомментировала операцию ветерана США у российских врачей

Кэндис Оуэнс Кэндис Оуэнс Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Американская журналистка и политический комментатор Кэндис Оуэнс заявила, что ее невозможно заставить ненавидеть Россию. Такое мнение она высказала на фоне истории об успешной операции, которую российские врачи провели ветерану армии США.

Никто и никогда не сможет меня заставить ненавидеть Россию после этого, — написала Оуэнс в соцсети.

Свое высказывание публицист оставила под постом об американском военном, у которого исчезли тяжелые симптомы после удаления тромба в мозге силами российских медиков. До этого в Департаменте по делам ветеранов США игнорировали реальные проблемы 42-летнего мужчины, списывая жалобы на головные боли и потерю слуха на посттравматическое стрессовое расстройство и ограничиваясь назначением таблеток.

Ранее Оуэнс посетила Петербургский международный экономический форум — 2026. По итогам поездки она сообщила, что в скором времени намерена вместе с супругом подать документы на получение долгосрочной визы для регулярных визитов в РФ.

Оуэнс также призвала соотечественников лично посетить Россию и убедиться, что распространенные стереотипы о стране не соответствуют действительности. Делясь впечатлениями от поездки, она рекомендовала посмотреть Кремль и музеи, отметив, что Россия способна тронуть душу.

США
Россия
Кэндис Оуэнс
журналисты
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