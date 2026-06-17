СК возбудил дело после крушения самолета в Подмосковье

СК возбудил дело после крушения самолета в Подмосковье

Следователи СК возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Московской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. При ударе о землю воздушное судно загорелось. В результате происшествия, предварительно, погибли два человека.

<...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом), — говорится в сообщении.

До этого легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Волгоградской области. Инцидент произошел в районе хутора Алешкин.

Пресс-служба Министерства транспорта Казахстана также сообщала о крушении самолета Ан-2 в Павлодарской области. На борту воздушного судна находились два члена экипажа: один пилот скончался, второго спасатели извлекли из-под обломков.