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17 июня 2026 в 22:36

Трамп дал понять, когда США могут снять санкции с Ирана

Трамп: США готовы отменять санкции по мере выполнения условий Ираном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона постепенно отменять односторонние санкции против Ирана. По его словам, решение будет зависеть от того, насколько Тегеран выполнит договоренности с американской стороной.

Действующие санкции оказывают крайне серьезное давление на Иран и не позволяют стране восстановиться, отметил Трамп. Он добавил, что ограничения могут быть сняты после того, как иранская сторона, по оценке Вашингтона, начнет выполнять необходимые условия.

Ранее Трамп заявил, что не верит в эффективность попыток смены власти в других странах — в частности, в Иране. Он отметил, что ему «никогда не было дела до смены режима», а сама эта идея не была частью плана.

До этого американский президент сказал: Соединенные Штаты не намерены платить Ирану по завершении конфликта. Он назвал появившуюся об этом в СМИ информацию ложной. Журналисты писали, что Тегеран может получить доступ к американскому фонду. Предполагалось, что средства пойдут на восстановление страны после вмешательства американской стороны.

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