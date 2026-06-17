Росавиация назвала причину экстренной посадки Boeing 737 в Сочи

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс из Сочи в Архангельск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности на борту, сообщили в Росавиации. По данным ведомства, экипаж принял решение прервать полет и направить воздушное судно обратно в аэропорт Сочи.

Экипаж самолета Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, выполнявшего рейс из Сочи в Архангельск, принял решение вернуться в аэропорт вылета, по предварительным данным, из-за технической неисправности на борту, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что самолет подал сигнал бедствия в небе над Черным морем и пропал с радаров. Речь шла о рейсе 5N164, который выполнялся на самолете Boeing 737-800.

До этого Росавиация квалифицировала недавнее крушение частного легкомоторного самолета Zlin Z42 в Сергиево-Посадском городском округе Московской области как авиакатастрофу. Воздушное судно в результате падения полностью сгорело.