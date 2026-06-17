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17 июня 2026 в 23:10

Турэксперт объяснил, как выжить при попадании в сильное морское течение

Турэксперт Мкртчян посоветовал лечь на спину при попадании в морское течение

Черное море Черное море Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Если отбойное течение уносит человека в открытое море, не нужно бороться, поскольку это бесполезно и может привести к смерти, сообщил в беседе с NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, лучшая стратегия в этой ситуации — лечь на спину и ждать помощи спасателей.

Когда отбойное течение несет человека в сторону открытого моря, у него возникает паника, он начинает барахтаться и плыть в сторону берега. Это всегда заканчивается катастрофой. Отбойное течение невозможно „победить“ даже опытному пловцу. Следует отдаться волнам и лечь на спину. Вас отнесет метров на 200, в исключительных случаях — на 300, хотя я не помню таких случаев. Затем течение усмиряется. Нужно спокойно и медленно плыть вдоль берега, люди поднимут шум, после чего вас начнут искать спасатели, — сказал эксперт.

Он также отметил, что на Мальдивах, в Таиланде и Египте были случаи, когда туристы купались ночью и погибали от укусов морских животных.

Ни в коем случае нельзя заходить в океан после заката, — подчеркнул Мкртчян.

Ранее стало известно, что россиянин погиб на Филиппинах из-за сильного течения в океане. Тело мужчины обнаружили спустя 11 часов после пропажи. Трагедия произошла на популярном среди туристов пляже Пука-Бич, который известен опасными подводными течениями и большими волнами.

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