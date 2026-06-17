Стало известно о состоянии пассажиров после экстренной посадки в Сочи

Стало известно о состоянии пассажиров после экстренной посадки в Сочи Росавиация: при экстренной посадке самолета в Сочи никто не пострадал

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Сочи, сообщили в пресс-службе Росавиации. В результате происшествия никто не пострадал.

Пострадавших при экстренной посадке пассажирского самолета в Сочи нет, — сказано в сообщении.

Информация о состоянии пассажиров подтверждена после приземления воздушного судна. Других подробностей о происшествии не приводится.

Ранее стало известно, что самолет подал сигнал бедствия в небе над Черным морем и пропал с радаров. Речь шла о рейсе 5N164, который выполнялся на самолете Boeing 737-800.

Позже самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс из Сочи в Архангельск, вернулся в аэропорт отправления. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность на борту.

До этого Росавиация квалифицировала недавнее крушение частного легкомоторного самолета Zlin Z42 в Сергиево-Посадском городском округе Московской области как авиакатастрофу. Воздушное судно в результате падения полностью сгорело.