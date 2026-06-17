Траберу предъявили обвинение по делу об убийстве «хозяина» Выборга Бизнесмен Трабер арестован по делу об убийстве депутата Петрова в 2020 году

Бизнесмена Илью Трабера арестовали и предъявили обвинение по делу об убийстве депутата муниципального образования Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Обвинение связано с расследованием преступления, совершенного в 2020 году.

Траберу предъявлено обвинение по делу об убийстве Петрова, совершенном в 2020 году, — сообщили правоохранители.

Предприниматель и депутат Александр Петров, отец первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, считался одной из самых влиятельных фигур Выборга и неофициально носил титул «хозяина города». В октябре 2020 года бизнесмен был застрелен профессиональным снайпером на территории собственного загородного дома. Когда Петров выходил из бани, убийца открыл огонь с противоположного берега реки, после чего бесследно скрылся. Несмотря на проведенное расследование, на месте преступления не удалось обнаружить никаких улик.

Ранее Telegram-канал «112» заявил, что правоохранительные органы задержали Трабера по подозрению в организации убийства депутата и предпринимателя Александра Петрова, которое было совершено в октябре 2020 года в доме под Выборгом. Как следует из публикации, вместе с Трабером был задержан его бизнес-партнер Владимир Даниленко.