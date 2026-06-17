Крушение самолета в Подмосковье 17 июня: погибшие, причины катастрофы

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Московской области. Что об этом известно, сколько погибших?

Что произошло с самолетом в Подмосковье

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Московской области, сообщили в оперативных службах. Отмечается, что при ударе о землю воздушное судно загорелось. В результате происшествия погибли два человека.

«В Сергиево-Посадском городском округе при заходе на посадку упал легкомоторный самолет. Находившиеся на борту два человека погибли», — сказал собеседник агентства.

В качестве одной из версий крушения самолета в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья рассматривается ошибка пилотирования, сообщили в оперативных службах. ЧП произошло на аэродроме Вихрево.

«При заходе на посадку самолет Zlin Z 42 в конце посадочной полосы сделал маневр и резко спикировал вниз», — сказал собеседник агентства.

Кто погиб в результате ЧП

Заслуженный летчик-испытатель России Петр Тутакин погиб в результате крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По предварительным данным, он находился на борту в качестве пассажира.

«Среди погибших летчик-испытатель Петр Тутакин. По предварительной информации, он был пассажиром», — сказано в сообщении.

Уголовное дело

Следователи СК возбудили уголовное дело по факту крушения самолета, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. При ударе о землю воздушное судно загорелось.

«<...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, обязанным соблюдать эти правила)», — говорится в сообщении.

Крушение Zlin Z 42 в Сергиево-Посадском городском округе Московской области является авиакатастрофой, сообщила Росавиация. Воздушное судно в результате падения полностью сгорело.

Расследование причин крушения будет проведено Межгосударственным авиационным комитетом с участием Центрального межрегионального управления Росавиации.

«Ключевая цель расследования — установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем», — говорится в сообщении.

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