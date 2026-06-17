Среди жертв крушения самолета в Подмосковье оказался известный летчик Летчик-испытатель Петр Тутакин погиб при крушении самолета в Подмосковье

Заслуженный летчик-испытатель России Петр Тутакин погиб в результате крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По предварительным данным, он находился на борту в качестве пассажира.

Среди погибших летчик-испытатель Петр Тутакин. По предварительной информации, он был пассажиром, — сказано в сообщении.

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Московской области. Отмечается, что при ударе о землю воздушное судно загорелось. В результате происшествия погибли два человека.

Позже выяснилось, что ошибка пилотирования рассматривается среди версий крушения легкомоторного самолета в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья. ЧП произошло на аэродроме Вихрево. Отмечается, что на борту воздушного судна были два человека, оба погибли.

Кроме того, легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Волгоградской области. Инцидент произошел в районе хутора Алешкин.