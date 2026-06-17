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17 июня 2026 в 22:00

Суд арестовал сообщника Ильи Трабера по делу о заказных убийствах

Алисултан Надирбегов Алисултан Надирбегов Фото: t.me/moscowcourts*
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Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Алисултана Надирбегова, обвиняемого в убийстве двух и более лиц, а также в незаконном обороте оружия, передает ТАСС. Согласно решению, обвиняемый будет находиться под арестом в течение двух месяцев.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Надирбегова Алисултана, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 4 ст. 222 УК РФ, — говорится в сообщении.

По данным суда, фигуранту предъявлено обвинение по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой из корыстных побуждений. Ему вменяется незаконный оборот оружия в составе организованной группы.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы задержали петербургского бизнесмена Илью Трабера по подозрению в организации убийства депутата и предпринимателя Александра Петрова, которое было совершено в октябре 2020 года в доме под Выборгом. По информации авторов, вместе с Трабером был задержан его бизнес-партнер Владимир Даниленко.

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