Агроном перечислил культуры для высаживания во второй половине июня Агроном Викулов: во второй половине июня можно посеять огурцы и зелень

Во второй половине июня можно посеять огурцы, кабачки, тыкву, а также зелень, в том числе петрушку, кинзу, укроп и салат, перечислил в беседе с LIFE.ru агроном Владимир Викулов. Он отметил, что первые три тыквенные культуры достаточно теплолюбивы, несмотря на это, их можно смело высадить даже в открытый грунт, поскольку риск возвратных заморозков уже ничтожно мал.

Зелень в основном относится к холодостойким культурам. Поэтому ее можно сеять регулярно, с небольшими интервалами, чтобы она всегда была, что называется, под рукой. Такой зеленый конвейер позволяет получать урожай постепенно и не допускать огрубения листьев. Это касается петрушки, кинзы, укропа и салата — все эти культуры хорошо переносят легкие заморозки и ранние посевы, — подчеркнул Викулов.

Эксперт призвал не опасаться затяжных дождей, которые прогнозируются в некоторых регионах. При грамотном посеве и минимальной защите от переувлажнения (например, временные укрытия или рыхление междурядий) такая погода даже полезна. Даже на тяжелых почвах дожди не нанесут серьезного вреда, а тыквенные культуры, любящие влагу, получат дополнительный стимул для активного роста.

Ранее эколог Максим Ларионов заявил, что в июне допустима легкая санитарная и корректирующая обрезка кустарников — такая процедура позволит поддержать здоровье и аккуратный внешний вид растений. Он посоветовал делать срезы исключительно чистым и острым секатором.