Агроном предупредила, какие продукты опасно покупать с рук

От покупки ягод, в том числе малины и лесной земляники, у бабушек на улице лучше отказаться во избежание отравления, посоветовала в беседе с 360.ru агроном Елизавета Тихонова. По ее словам, основные риски связаны с тем, что эту продукцию едят в сыром виде и без термической обработки. Эксперт отметила, что самым безопасным считается домашний урожай. Если у продавца объемы «лично выращенного» товара слишком большие, это должно насторожить.

Посмотрите, некоторые бабушки, они просто не уходят с рынка и говорят, что продают свое. Откуда оно свое? Когда это все обрабатывать, собирать, в конце концов? Я сама на своем участке работаю, поэтому я понимаю, сколько стоит вырастить те же ягоды, те же томаты, те же огурцы. Если заботитесь о своем здоровье, то лучше купите ягоды для варенья. Там 100 градусов уничтожат все. Если берете для сырого использования, то надо быть осторожнее, — предупредила Тихонова.

Она также посоветовала брать нетипичные для российских широт фрукты, например абрикосы, в проверенных магазинах. Кроме того, агроном призвала осторожнее покупать с рук соленья и консервы. Вздутые, погнутые и пластмассовые крышки — явная причина отказаться от продукта.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Симаков заявил, что арбуз может стать причиной острого отравления и пищевых токсикоинфекций. Специалист подчеркнул, что при повреждении кожуры мякоть соприкасается с внешней средой, из-за чего внутри начинают размножаться бактерии.