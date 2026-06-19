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19 июня 2026 в 13:15

Деревья чахнут после полива: как одна ошибка лишает дачу вкусных и крупных плодов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Многие дачники удивляются: поливают деревья в жару, а листья все равно скручиваются, завязи осыпаются, а плоды растут мелкими. Причина часто одна — неправильный полив.

Главная ошибка в том, что вода уходит только в верхний слой почвы. При коротком поливе она не доходит до корней, которые у плодовых деревьев расположены глубже — до 40–80 см. В итоге дерево буквально остается «на сухом пайке».

Поливать нужно реже, но обильно — раз в 10–14 дней. Воду льют не у ствола, а по краю кроны, где находятся активные корни. Через пару часов можно проверить глубину увлажнения: палка должна легко входить в землю на 30–40 см, а на конце — влажная почва.

Лучшее время для полива — раннее утро или вечер. Днем большая часть влаги просто испаряется. В сильную жару полезно дополнительно опрыскать крону, но это не заменяет корневой полив. Вода должна быть теплой, около 20 градусов, а после процедуры землю стоит замульчировать травой слоем до 10 см — так влага задержится дольше.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и отметила, что редкий, но глубокий полив заметно улучшает состояние деревьев. Еще один совет: не забывайте проверять влажность почвы после полива, чтобы вовремя скорректировать количество воды и не залить корни.

Ранее сообщалось, что кислотность почвы часто остается «за кадром», хотя именно она решает, будет ли урожай богатым или растения будут чахнуть. Этот показатель влияет на то, как корни усваивают питание, и может меняться даже на соседних грядках.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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