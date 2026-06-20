Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 июня 2026 в 09:50

В Подмосковье задержали агента Киева за акции устрашения трех военных

ФСБ задержала жителя Подмосковья за акции устрашения трех российских военных

ФСБ ФСБ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

ФСБ задержала жителя Подмосковья за акции устрашения трех российских военных, сообщил Центр общественных связей службы. Там рассказали, что мужчину завербовали украинские спецслужбы.

Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России на территории Московского региона пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, причастного к оказанию содействия спецслужбам Украины, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в Telegram задержанному предложили работу якобы в коллекторском агентстве. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее жителя Рыбинска, который собирал для Украины информацию об объектах Минобороны России и предприятиях ОПК Ярославской области, осудили на 15 лет. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

До этого спецслужбы ДНР задержали мужчину, который угрожал оружием работникам логистической компании и при этом представлялся сотрудником ФСБ. Задержанный в настоящее время находится под стражей до принятия процессуального решения.

Регионы
Россия
ФСБ
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает Telegram сегодня, 20 июня: замедление, когда заблокируют
Известный поэт скончался в Москве
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 июня: где сбои в России
В Горловке назвали последствия атаки украинского беспилотника
Володин раскрыл небывалые масштабы блокировок сим-карт в России
В Балашихе тушат крупный пожар
Названа самая прибыльная подработка в Москве в 2026 году
ФСБ указала на попытки Украины «работать» с российской молодежью
Москвичам пообещали погоду «миллион на миллион»
На чемпионате мира впервые в истории удалили игрока за прикрытый рот
Президент Бразилии издевательски пошутил над Неймаром
Медведев объяснил, почему России не понадобятся концлагеря для европейцев
Стало известно, сколько человек наказали за угрозы руководству РКН
В Подмосковье задержали агента Киева за акции устрашения трех военных
«Как бы ни выли»: Медведев призвал забыть о правилах в борьбе с Киевом
«Всем стало очевидно»: Медведев подвел итоги войны США и Ирана
Европейская страна ведет переговоры о поставках газа из России в 2027 году
Психолог ответила, как дать ребенку пользу от чтения летом
В Кремле указали на неоднозначность позиции Мадьяра по Украине
Пелагея рассказала, почему зумеры тянутся к народной музыке
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.