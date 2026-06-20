В Подмосковье задержали агента Киева за акции устрашения трех военных

ФСБ задержала жителя Подмосковья за акции устрашения трех российских военных, сообщил Центр общественных связей службы. Там рассказали, что мужчину завербовали украинские спецслужбы.
Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России на территории Московского региона пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, причастного к оказанию содействия спецслужбам Украины, — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в Telegram задержанному предложили работу якобы в коллекторском агентстве. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Ранее жителя Рыбинска, который собирал для Украины информацию об объектах Минобороны России и предприятиях ОПК Ярославской области, осудили на 15 лет. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
До этого спецслужбы ДНР задержали мужчину, который угрожал оружием работникам логистической компании и при этом представлялся сотрудником ФСБ. Задержанный в настоящее время находится под стражей до принятия процессуального решения.