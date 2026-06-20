Названа самая прибыльная подработка в Москве в 2026 году

Названа самая прибыльная подработка в Москве в 2026 году РИА Новости: укладка плитки стала самой прибыльной подработкой в Москве

Укладка керамической плитки является самой прибыльной подработкой в Москве в 2026 году, сообщает РИА Новости. Доход специалистов из этой сферы превышает 150 тыс. рублей в месяц.

Лидером по уровню предлагаемого вознаграждения стали плиточники с показателем 155 250 рублей в месяц, что на 37% больше, чем годом ранее, — сказано в заявлении.

На втором месте в списке наиболее высокооплачиваемых подработок стал ремонт автомобилей — средний месячный доход этих специалистов составляет 147,4 тыс. рублей (+9% в годовом выражении). Тройку замыкают ремонтники — 122,7 тыс. рублей (+18% за год).

В Московской области наиболее прибыльным вариантом подработки стала позиция монтажника: средний уровень вознаграждения составляет 155,5 тыс. рублей в месяц. По сравнению с прошлым годом, зарплаты в этом сегменте выросли на 81%. На второй строчке — сборщики мебели (148,7 тыс. рублей, +79% за год), на третьей — торговые представители (113,9 тыс. рублей, +135%). В целом по региону в январе — мае средняя зарплата составляет 48,8 тыс. рублей в месяц при неполной занятости.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге показатель среднемесячного дохода превысил 133 тыс. рублей. Северная столица вошла в тройку лидеров Северо-Западного федерального округа по уровню зарплат.