На чемпионате мира впервые в истории удалили игрока за прикрытый рот

На чемпионате мира впервые в истории удалили игрока за прикрытый рот Альмирон стал первым игроком в истории, которого удалили за прикрытие рта рукой

Полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон стал первым футболистом в истории, который был удален за прикрытие рта рукой во время конфликтной ситуации. Инцидент произошел в концовке первого тайма матча с Турцией (1:0).

Перед уходом команд на перерыв Альмирон что-то сказал защитнику турецкой сборной Мерту Мюльдюру. Парагвайца удалили спустя несколько минут после вмешательства судей ВАР. Согласно обновленным правилам ФИФА, теперь арбитры должны наказывать футболистов красной карточкой за прикрытый рот рукой или плечом.

Несмотря на удаление, сборная Парагвая одержала победу и набрала первые три очка на турнире. Турция же лишилась всех шансов на выход в плей-офф чемпионата мира-2026. В первом туре подопечные Винченцо Монтеллы уступили Австралии со счетом 0:2.

В заключительном матче группового этапа ЧМ-2026 Парагвай встретится с Австралией 26 июня, а Турция в тот же день сыграет с национальной командой США.

Ранее сборная Марокко победила Шотландию со счетом 1:0 во встрече 2-го тура группы C. Африканская команда в прошедшей игре забила пока самый быстрый гол на турнире.