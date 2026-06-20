Медведев объяснил, почему России не понадобятся концлагеря для европейцев Медведев заявил, что радиоактивному пеплу концлагеря не нужны

В России не будет отрабатываться возможность создания концлагерей для европейцев, потому что они не понадобятся, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в МАКС. По его словам, «радиоактивные кости и пепел обычно зарывают глубоко в землю».

Так он прокомментировал высказывание голландского генерала Николь де Вольф о развертывании лагеря для российских военнопленных на 2 тыс. человек. По словам Медведева, Москва не станет отвечать симметрично на эти действия.

Какие-то безумные голландцы, укурившись вусмерть в своих кофешопах, рассуждают о концентрационных лагерях для российских военнопленных. Россия, в отличие от впавшей в неонацизм мерзкой старухи Европы, концлагеря для европейцев создавать не будет. И не потому, что это безнравственно, а просто потому, что в случае войны с какими-нибудь сопливыми голландцами они будут не нужны. Радиоактивные кости и пепел обычно зарывают глубоко в землю, — написал Медведев.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что военные планы Евросоюза по отношению к России не сильно отличаются от стратегии Адольфа Гитлера. Он прокомментировал высказывание голландского генерала Николь де Вольф о развертывании лагеря для российских военнопленных.