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20 июня 2026 в 10:02

Медведев объяснил, почему России не понадобятся концлагеря для европейцев

Медведев заявил, что радиоактивному пеплу концлагеря не нужны

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В России не будет отрабатываться возможность создания концлагерей для европейцев, потому что они не понадобятся, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в МАКС. По его словам, «радиоактивные кости и пепел обычно зарывают глубоко в землю».

Так он прокомментировал высказывание голландского генерала Николь де Вольф о развертывании лагеря для российских военнопленных на 2 тыс. человек. По словам Медведева, Москва не станет отвечать симметрично на эти действия.

Какие-то безумные голландцы, укурившись вусмерть в своих кофешопах, рассуждают о концентрационных лагерях для российских военнопленных. Россия, в отличие от впавшей в неонацизм мерзкой старухи Европы, концлагеря для европейцев создавать не будет. И не потому, что это безнравственно, а просто потому, что в случае войны с какими-нибудь сопливыми голландцами они будут не нужны. Радиоактивные кости и пепел обычно зарывают глубоко в землю, — написал Медведев.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что военные планы Евросоюза по отношению к России не сильно отличаются от стратегии Адольфа Гитлера. Он прокомментировал высказывание голландского генерала Николь де Вольф о развертывании лагеря для российских военнопленных.

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