Грядки или жизнь: как спасти сосуды и сердце в летний зной на даче

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Какая работа на грядках опасна в жару

Грядки или жизнь: как спасти сосуды и сердце в летний зной на даче

Летний зной на загородном участке — это не только радость от спеющих томатов, но и серьезное испытание для организма, когда обычная дача превращается в зону повышенного риска. В условиях экстремальной жары наше здоровье подвергается колоссальной нагрузке, причем опасность грозит не только пожилым садоводам, но и молодым, крепким людям. Палящее солнце и духота заставляют сердце работать на пределе возможностей, а многочасовой труд на грядках может спровоцировать опасное для жизни высокое давление или его резкий спад. Главное — вовремя заметить тревожные сигналы организма и перестроить свой рабочий график.

Какая работа на грядках опасна в жару

Работа в наклон, вниз головой — это самый короткий путь к сосудистой катастрофе, так как при такой позе нарушается отток крови от головы, что вызывает стремительный скачок артериального давления. Ситуация усугубляется обезвоживанием, из-за которого кровь густеет, увеличивая риск тромбообразования, теплового удара и инфаркта.

Мужчинам и женщинам важно обращать внимание на первые признаки недомогания: внезапную слабость, потемнение в глазах, шум в ушах, давящую боль в груди или затылке. Если высокое давление обычно заявляет о себе пульсирующей головной болью и тошнотой, то низкое — резким головокружением, липким потом и предобморочным состоянием. В пик солнечной активности категорически запрещено браться за тяжелый физический труд: перекопку земли, ношение ведер с водой, прополку вручную и возведение построек.

Грядки или жизнь: как спасти сосуды и сердце в летний зной на даче Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы загородный отдых приносил исключительно радость и богатый урожай, возьмите на вооружение несколько простых, но железных правил безопасности.

Как защитить себя от опасных недугов в знойные дни

Если организм все же дал сбой, действовать нужно быстро и хладнокровно, ведь правильная первая помощь на месте спасает жизни.

Перенесите все активные дела на раннее утро (до 10:00) или прохладный вечер (после 17:00), а полдень посвятите отдыху в тени или прохладном доме. Пейте чистую воду небольшими глотками каждые 15–20 минут, не дожидаясь чувства жажды, и полностью откажитесь от сладкой газировки. Работайте сидя на низком табурете или скамеечке, избегая длительного положения вниз головой, чтобы сохранить сосуды в безопасности. Надевайте свободную одежду из натуральных тканей светлых тонов и обязательно защищайте голову широкополой шляпой или кепкой. Исключите подъем и переноску тяжестей, используйте для перемещения грузов тачки или зовите на помощь близких.

Способы нормализации самочувствия и состав дачной аптечки

Чтобы загородный отдых оставался безопасным, важно всегда иметь под рукой не только средства для оперативной стабилизации состояния, но и грамотно укомплектованную аптечку первой помощи. Следующие рекомендации помогут вам быстро сориентироваться при недомогании и эффективно купировать опасные симптомы прямо на участке.

Способы нормализации самочувствия и состав дачной аптечки Фото: Shutterstock/FOTODOM

При подозрении на гипертонический криз (при внезапной пульсирующей боли в затылке, сильной тошноте, мелькании «мушек» перед глазами, чувстве нехватки воздуха и отчетливой тревоге) немедленно прекратите работу, присядьте, обеспечьте приток свежего воздуха и примите назначенный врачом препарат.

При резком падении давления (слабости, головокружении) лягте на спину, приподнимите ноги выше уровня головы, выпейте чашку крепкого сладкого чая и оботрите лицо прохладной водой.

Держите в дачной аптечке тонометр с рабочими батарейками, спазмолитики, жаропонижающие, сорбенты, сердечные гликозиды и средства для регидратации.

Положите в аптечку препараты экстренной помощи, которые вы принимаете постоянно по назначению вашего лечащего врача, с запасом на всю неделю.

Берегите свое здоровье и помните, что ни один самый роскошный урожай не стоит потерянного самочувствия. Наша любимая дача должна оставаться местом силы, отдыха и гармонии с природой, а не полигоном для испытания организма на прочность. Относитесь к себе с любовью и уважением, трудитесь в удовольствие, делайте частые перерывы, и тогда каждый летний день принесет вам только радость и бодрость.

Данный материал носит исключительно информационно-просветительский характер и не является медицинской рекомендацией. Пожалуйста, при ухудшении самочувствия обязательно обратитесь к врачу!

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