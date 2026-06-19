После срезки выпускают новые бутоны снова и снова: многолетники, которые цветут до заморозков

После срезки выпускают новые бутоны снова и снова: многолетники, которые цветут до заморозков

Если вы мечтаете о цветнике, в котором можно срезать букеты снова и снова, не боясь, что клумба опустеет, посадите многолетники-рекордсмены по ремонтантности.

Котовник сортов «уокерс лоу» и «сикс хиллз джайент»: после обрезки кусты быстро наращивают новые побеги и снова покрываются сиренево-голубыми душистыми цветами. Кореопсис «загреб» — он буквально усыпан ярко-золотыми цветками-звездочками до самых заморозков — увядшие корзинки мгновенно сменяются новыми бутонами, и куст остается аккуратным и нарядным все лето.

Скабиоза «баттерфляй блю» тоже любит, когда ее срезают: чем чаще вы уносите ее нежные лавандовые «подушечки» в дом, тем активнее растение выбрасывает новые длинные цветоносы, обеспечивая вас букетами с июня по сентябрь.

Фото: D-NEWS.ru

Шалфей дубравный «карадонна» — после первой волны цветения его обрезают на треть, и уже через несколько недель куст снова выпускает яркие фиолетовые свечи.

Тысячелистник птармика «белый жемчуг» тоже идеален для букетов: его махровые жемчужно-белые соцветия стоят в воде до двух недель, а прочные цветоносы достигают 70 см в высоту.

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