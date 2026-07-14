В июле огурцы стали кривыми и сбрасывают завязи: чем подкормить их сейчас для большого урожая

В июле огурцы стали кривыми и сбрасывают завязи: чем подкормить их сейчас для большого урожая

Июль — самый важный месяц для огурцов. Именно сейчас растения тратят максимум сил на формирование урожая, поэтому любая нехватка питания сразу становится заметной. Завязи начинают желтеть и осыпаться, плоды вырастают кривыми, а листья теряют насыщенный зеленый цвет. Чаще всего причина — дефицит калия и микроэлементов, а не недостаток азота.

Первое, на что стоит обратить внимание, — калий. Именно он отвечает за налив плодов, их вкус и правильную форму. Самый доступный вариант — древесная зола. Один стакан золы разводят в 10 литрах воды, настаивают сутки и поливают по влажной почве примерно по литру под каждый куст. Если растениям нужна более быстрая помощь, можно использовать сульфат калия — 1 столовая ложка на 10 литров воды. При этом золу и минеральные калийные удобрения лучше не применять одновременно, а чередовать.

Чтобы кусты не истощались во время активного плодоношения, многие садоводы используют зеленое удобрение. Для настоя подойдет крапива, одуванчик или любая молодая трава без семян. После брожения один литр настоя разводят в 10 литрах воды и поливают огурцы под корень. Такая подкормка помогает поддерживать растения без избытка азота.

Если завязей становится меньше, а плоды начинают искривляться, полезно провести внекорневую подкормку бором. Для этого 1 грамм борной кислоты сначала растворяют в небольшом количестве горячей воды, затем доводят объем до 1 литра и опрыскивают листья утром или вечером. Бор способствует лучшему образованию завязей и снижает их осыпание.