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14 июля 2026 в 12:00

Огурцы с хреном, аспирином и медом: три рецепта маринада для банки 1 л

Огурцы с хреном, аспирином и медом: три рецепта маринада для банки 1 л Огурцы с хреном, аспирином и медом: три рецепта маринада для банки 1 л Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Литровая банка в домашних заготовках — идеальный формат: она не занимает много места и позволяет сделать сразу несколько вариаций маринада. Секрет удачных соленых огурцов в банке 1 литр прост: нужны плоды небольшого размера, с плотной мякотью и заметными пупырышками — именно они лучше всего держат форму и охотно впитывают пряный рассол. Еще один маленький, но действенный прием — выдержать огурцы в очень холодной воде 2-3 часа: так они становятся упругими, будто только что с грядки.

Традиционная холодная засолка

Так солили еще наши бабушки, а может и прабабушки. Классика всегда хороша и ее невозможно испортить. Возьмите 600 г огурчиков с пупырышками, укропный зонтик, 3 чесночные дольки, смородиновый лист, кусочек корня хрена размером с палец, 3 штуки черного перца горошком, Для заливки: 500 мл воды, 30 г крупной каменной соли, 50 г сахара, 50 мл 9%-ного уксуса.

На дно банки положите половину зелени, чеснока и специй, потом огурцы максимально плотно, а на них — вторую часть зелени. В отдельной посуде нужно растворить соль, сахар и уксус в воде. Холодный рассол вливается в банку под самое горлышко. Заготовке нужно дать постоять при комнатной температуре 3 суток. Как только вы заметите у горлышка пену — убирайте в холодильник, пусть постоит еще 2 суток. Все, закуска готова.

Совет: Чтобы огурцы равномернее впитали рассол, стоит обрезать каждому «попки» с двух сторон.

Маринованные огурцы в банке 1 литр: три рецепта на любой вкус Маринованные огурцы в банке 1 литр: три рецепта на любой вкус Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экспресс-маринад с аспирином

Возьмите 600 г твердых огурцов, 2 листа хрена, 3 чесночных зубчика, укропный зонтик, стручок жгучего перчика, 3 горошины душистого перца, 2 ложки каменной соли, таблетку ацетилсалициловой кислоты и 1 л воды.

На дно банки укладывается хрен, измельченный жгучий перец, чесночные дольки и укроп. Потом плотно огурцы. В кипящем рассоле нужно растворить соль и залить овощи, прикрыть крышкой, оставить на 15 минут. Потом слить рассол в кастрюлю и опять довести до кипения. Как только жидкость забурлила — кинуть в банку с огурцами таблетку аспирина, залить рассол до самого горлышка и закатать.

Совет: берите исключительно белый аспирин без добавок, так как любые красители в таблетке спровоцируют помутнение рассола

Хотите хрустящие маринованные огурцы в литровой банке? Три рецепта: классика, с аспирином и с медом. Быстро, просто и невероятно вкусно Хотите хрустящие маринованные огурцы в литровой банке? Три рецепта: классика, с аспирином и с медом. Быстро, просто и невероятно вкусно Фото: Shutterstock/FOTODOM

Огурцы в медовом маринаде с пряными травами

Здесь сладость играет роль тонкого акцента. Мед не доминирует, а деликатно сглаживает резкость уксуса, позволяя раскрыться ароматам тимьяна и розмарина. Такой рецепт особенно хорош, когда хочется чего-то уютного и в меру необычного. В банку помещают 650 г огурцов, 2 веточки свежего тимьяна, веточку розмарина, 2 дольки чеснока, зонтик укропа, 5 горошин душистого перца, столовую ложку меда, 1,5 столовые ложки соли и 70 мл яблочного уксуса. Пряности кладут на дно, сверху — огурцы, стараясь укладывать их аккуратно, без сильного давления. Для маринада в воду добавляют соль и мед, доводят до кипения и размешивают до полного растворения, затем снимают с огня и вводят уксус. Горячей смесью заливают банку, стерилизуют 12 минут и закатывают.

Совет: лучше выбирать цветочный мед с мягким вкусом — если взять сорт с выраженной терпкостью, он будет отвлекать внимание от основного вкуса огурцов и перебивать тонкие травяные оттенки.

Ранее мы рассказали о том, как быстро сделать малосольные огурцы

еда
огурцы
засолка
маринад
аспирин
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быстрые рецепты
Оксана Головина
О. Головина
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