Как быстро сделать малосольные огурцы: 3 рецепта от классики до пакета

В отличие от мучительного процесса традиционного консервирования, этот метод не требует стерилизации тары и многочасового ожидания. Засолка происходит быстро, позволяя насладиться результатом уже через сутки. Секрет идеальных малосольных огурцов кроется в правильном подборе плодов и грамотном рассоле.
Малосольные огурцы по классике
Классический холодный способ считается самым простым и надежным вариантом. Потребуется 1 кг мелких крепких огурцов, 2 столовые ложки крупной соли, 40 г свежего укропа с зонтиками, 4 дольки чеснока, 1 лавровый лист, 5 горошин черного перца и 1,5 л чистой холодной воды. Плоды замачиваются в ледяной воде на несколько часов для упругости. После этого у каждого огурца обрезаются кончики. Зелень и чеснок крупно рубятся. На дно глубокой емкости выкладывается часть ароматной подушки, сверху плотными рядами располагаются овощи. Слои чередуются до полного заполнения посуды. В отдельной миске вода соединяется с солью и заливается в емкость с огурцами так, чтобы полностью покрывала содержимое. Сверху устанавливается легкий гнет, и конструкция отправляется в холодильную камеру ровно на сутки.
Совет: чтобы плоды просолились равномерно, выбирайте овощи одного размера.
Быстрые малосольные огурцы в пакете
Экспресс-метод в пакете бьет все рекорды скорости, превращая свежий урожай в готовое блюдо буквально за несколько часов. Возьмите 1 кг ровных огурчиков, 2 столовые ложки крупной соли, 50 г укропа, 5 долек чеснока и немного свежемолотого черного перца по вкусу. Технология приготовления максимально примитивна и не требует громоздкой тары. Огурцы нарезают вдоль на 4 части или толстыми брусочками. Укроп мелко шинкуют, а чеснок раздавливают плоской стороной ножа. Все компоненты перемещают в плотный полиэтиленовый пакет с надежным замком. Сюда же отправляют соль и перец. Пакет плотно закрывают, оставляя внутри немного воздуха для перемешивания. Теперь начинается самая увлекательная часть: содержимое пакета нужно тщательно перемешивать, потряхивая его в течение 5 минут. В процессе овощи начнут выделять сок и оседать. После этого пакет убирают в холодильник на 4 часа для окончательного настаивания.
Совет: используйте пакеты с двойным замком или кладите один пакет внутрь другого, чтобы избежать протекания ароматного сока на полки холодильника.
Малосольные огурцы горячим способом
Горячий способ заливки дает поразительно насыщенный вкус, так как термическая обработка моментально раскрывает эфирные масла специй. Для создания этого шедевра нужно взять 1 кг плотных огурчиков, 2 л воды, 4 столовые ложки соли, 40 г укропа с семенами, 3 листа черной смородины, 2 листика хрена, 1 головку чеснока и 10 горошин душистого перца. Овощи предварительно выдерживают в воде часа 4. В чистую трехлитровую банку плотно укладывают всю зелень, разрезанные дольки чеснока и огурцы. В отдельной кастрюле воду доводят до кипения, после чего в нее всыпают соль. Кипящий рассол сразу же заливают в банку до самых краев и оставляют при комнатной температуре на 12 часов. За это время овощи поменяют цвет, впитают пряности и приобретут тот самый классический вкус деревенской закуски. После остывания рассола блюдо готово к употреблению.
Совет: ни в коем случае не заливайте огурцы повторно остывшей водой, так как нарушение температурного режима сделает их мягкими и неприятными на вкус.
Несколько профессиональных секретов помогут избежать типичных ошибок при засолке.
Никогда не берите водопроводную воду из-под крана, отдавайте предпочтение бутилированной, колодезной или фильтрованной.
Соль выбирайте исключительно крупного помола, йодированная сделает мякоть рыхлой, а продукт быстро испортится.
Храните исключительно в прохладном месте.
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