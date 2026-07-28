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28 июля 2026 в 19:08

Помидоров будет в разы больше: дачная хитрость с простыми средствами из аптеки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Многие огородники тратятся на дорогие подкормки для томатов, хотя часть помощников уже есть дома в аптечке. Простые средства при грамотном использовании помогают растениям легче пережить стресс и формировать больше завязей.

Перед высадкой рассады можно обработать кусты раствором аспирина: две таблетки по 500 мг разводят в литре воды. Это помогает растениям быстрее адаптироваться после пересадки.

Когда появляются первые бутоны, используют борную кислоту. Один грамм порошка растворяют в литре горячей воды, остужают и опрыскивают цветочные кисти утром. Такая обработка помогает сохранить завязи и улучшает цветение.

Во время плодоношения применяют раствор метронидазола: три таблетки по 250 мг разводят в 10 литрах воды и поливают кусты под корень раз в две недели. Важно не смешивать препараты между собой и соблюдать дозировки.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что правильный уход помогает томатам лучше развиваться. Перед обработкой всех кустов сначала проверьте средство на одном растении — так проще избежать нежелательной реакции.

Ранее сообщалось: когда черешня начинает созревать, скворцы быстро находят лакомство и могут оставить садовода почти без урожая. Старые диски, тряпки и пугала помогают ненадолго, поэтому многие дачники ищут более надежные способы защиты.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
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