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12 июля 2026 в 06:45

Всего несколько подкормок после плодоношения: клубника отблагодарит крепкими кустами и крупными ягодами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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После сбора ягод клубника не уходит на отдых — именно сейчас закладывается будущий урожай. Если вовремя подкормить кусты и немного привести их в порядок, они легче восстановятся и лучше перенесут зиму.

Сначала удалите поврежденные листья, старые цветоносы и лишние усы, если не планируете размножение. Затем растворите 1 столовую ложку монофосфата калия в ведре воды и полейте влажную почву. При рыхлении можно добавить диаммофоску из расчета 20 г на квадратный метр. Хорошей заменой станет древесная зола — по 150–200 г под каждый куст с последующим поливом.

Через неделю после обрезки внесите азотную подкормку: разведите 1 столовую ложку аммиачной селитры в ведре воды и полейте посадки. Ремонтантную клубнику обрезают осторожнее, удаляя только сильно поврежденные листья, а в июле подкармливают специальными биоудобрениями для ягодных культур.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что своевременная подкормка помогает кустам быстрее восстановиться после плодоношения. Еще один полезный совет — после полива замульчировать грядку соломой или скошенной травой, чтобы почва дольше оставалась влажной и рыхлой.

Ранее сообщалось, что, если у огурцов начинают желтеть завязи, многие сразу тянутся за удобрениями. Но это не всегда помогает, а иногда только ухудшает ситуацию. Часто причина совсем не в нехватке питания.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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