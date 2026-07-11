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11 июля 2026 в 15:00

Капуста растет как на дрожжах: простые подкормки помогают и кочаны налить, и вредителей отпугнуть

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Чтобы капуста выросла крупной и крепкой, ей важно вовремя дать нужное питание. Есть простой способ, который помогает не только ускорить рост, но и сделать грядки менее привлекательными для вредителей.

В начале сезона капусте нужен азот. Разведите 1 столовую ложку нашатырного спирта в 10 литрах воды и полейте растения под корень. Такой раствор стимулирует рост листьев, а его запах отпугивает крестоцветную блошку. С середины месяца переходите на калийные подкормки. Для этого залейте стакан древесной золы литром кипятка, оставьте на сутки, затем доведите объем до 10 литров и полейте капусту. Для полноценного питания можно дополнительно внести суперфосфат. Все удобрения используйте только по влажной почве утром или вечером.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что кочаны выросли плотными и крупными, а вредителей стало гораздо меньше. Она также советует время от времени опудривать растения смесью золы и табачной пыли — такой прием помогает дополнительно защитить посадки от капустной мухи.

Ранее сообщалось, что паутинный клещ способен испортить даже крепкие огурцы всего за несколько дней. Но чаще всего вредитель появляется неслучайно — его привлекают ошибки в уходе, которые легко исправить.

Проверено редакцией
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калий
подкормки
Марина Макарова
М. Макарова
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