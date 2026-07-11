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11 июля 2026 в 16:24

Радикалы устроили диверсию на железной дороге на западе Германии

Леворадикальная группировка Kommando Angry Birds устроила диверсию на западе ФРГ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Леворадикальная группировка Kommando Angry Birds взяла на себя ответственность за диверсию на железнодорожном участке между Кельном и Дюссельдорфом на западе Германии, сообщает Tagesschau. Источники в службе безопасности сообщили DPA, что движение поездов на участке остановлено из-за пожара.

Причиной пожара между Дюссельдорфом и Кельном мог стать акт диверсии. Вероятность того, что возгорание на насыпи вдоль железнодорожной линии было вызвано технической неисправностью, считается небольшой, — уточнили в органах безопасности.

В заявлении группировки утверждается, что ее участники разместили самодельные зажигательные устройства в кабельных колодцах вблизи железнодорожных объектов. Свои действия они объяснили борьбой против «массового вымирания, вызванного прогрессом», и выступили за разрушение «технологически-индустриальной системы».

О пожаре сообщили в пятницу, 10 июля. Восстановительные работы на поврежденном участке продлятся как минимум до конца 11 июля. Огонь повредил несколько сигнальных кабелей. Расследованием обстоятельств инцидента занимается Управление государственной безопасности полиции Кельна.

Ранее сообщалось, что российская контрразведка сорвала подготовку масштабной диверсии на аэродроме Ростов-Центральный, которую курировало Главное управление разведки Минобороны Украины. Для атаки планировалось применить 13 дронов с модулями искусственного интеллекта. Однако завербованный киевлянами россиянин добровольно обратился в правоохранительные органы.

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