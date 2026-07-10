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10 июля 2026 в 17:09

Мощный удар по пустоцветам: как правильно подкормить томаты, огурцы и перец, чтобы рос урожай, а не ботва

Фото: D-NEWS.ru
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Во второй половине лета многие овощные культуры начинают особенно нуждаться не в азоте, а в фосфоре и калии. Если продолжать активно подкармливать растения навозом, мочевиной или травяными настоями, они будут наращивать листья и побеги, а количество завязей может уменьшиться. Именно поэтому в период цветения и налива плодов опытные огородники переходят на калийно-фосфорные удобрения.

Одним из самых эффективных считается монофосфат калия. Он полностью растворяется в воде, быстро усваивается растениями и не содержит азота. Калий способствует формированию крупных и вкусных плодов, а фосфор поддерживает развитие корневой системы и образование новых завязей.

Для томатов раствор готовят из 10–15 г монофосфата калия на 10 л воды. Подкармливают только по заранее увлажненной почве, расходуя примерно 0,7–1 л под куст. Первую обработку проводят в начале цветения второй кисти, вторую — во время массового налива плодов.

Для огурцов концентрацию делают немного слабее — 8–10 г на 10 л воды. После обычного полива под каждый куст выливают около 0,5 л раствора. Такая подкормка особенно полезна в период активного плодоношения.

Сладкий перец подкармливают раствором из 10 г удобрения на 10 л воды, расходуя 0,5–0,7 л под растение. Лучшее время — начало бутонизации и период формирования первых плодов.

В сильную жару (выше +30 °C) или при холодных ночах (ниже +12 °C) корни хуже усваивают питание. В таких условиях эффективнее провести внекорневую подкормку: 5–6 г монофосфата калия на 10 л воды и опрыскать растения мелким распылом вечером, после захода солнца.

Проверено редакцией
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огородники
удобрения
фосфор
калий
перец
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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