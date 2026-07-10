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10 июля 2026 в 10:00

Десерт-желейка из йогурта и клубники — нежный, воздушный, с ярким ягодным вкусом. Пальчики оближешь

Фото: D-NEWS.ru
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Беру творог, клубнику, йогурт и желатин, взбиваю творожную массу с молоком и желатином, заливаю в форму, сверху выкладываю воздушный клубничный слой и убираю в холодильник до застывания.

Получается обалденная вкуснятина: десерт нежный, пышный, с плотной, но тающей творожной текстурой и ярким клубничным вкусом — идеально в жару, к чаю или как полезное лакомство для всей семьи. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусного и полезного десерта без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога 5%, 150 г греческого йогурта 3%, 3 ст. ложки сахара, щепотка ванилина, 35 г быстрорастворимого желатина, 200 мл молока, 250 г свежей клубники, 70 мл воды. Желатин залейте молоком и водой, оставьте набухать. Творог, йогурт, ванилин и сахар взбейте блендером, добавьте растопленный желатин, перемешайте. Вылейте в форму, охладите. Клубнику с сахаром взбейте, добавьте желатин, взбивайте до пузырьков. Вылейте на творожный слой, охладите до застывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот десерт — даже те, кто не любит творог, просили добавки! Он напоминает мороженое, но полезнее. Кстати, вместо клубники можно взять малину.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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