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07 июля 2026 в 08:46

Посадите этот цветок — сад вспыхнет рубиново-красными шарами, которые горят до самых заморозков. Многолетник цвета алого заката

Фото: D-NEWS.ru
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Хризантема мультифлора «бранхилл ред» — это растение, которое способно в одиночку превратить увядающий осенний сад в яркое рубиновое шоу. В то время как большинство цветов уже теряют свою привлекательность, этот сорт только начинает набирать силу, даря настоящее буйство красок до самых заморозков.

Главная гордость «бранхилл ред» — ее способность формировать идеальный шаровидный куст без всякой обрезки и прищипки. Высотой всего 30–40 сантиметров, она самостоятельно разрастается в плотную пышную сферу, которая не требует подвязки и не разваливается от ветра и дождя. В августе этот компактный куст полностью преображается, покрываясь сотнями махровых соцветий насыщенного темно-красного, почти рубинового цвета. Каждый цветок диаметром 4–5 сантиметров, бархатистый, с легким атласным блеском. Цветут они так обильно, что за плотным ковром из соцветий почти не видно зеленых листьев — куст превращается в пылающий огненный шар.

Этот сорт невероятно практичен и неприхотлив. Его главный секрет в том, что он «работает» сам: генетически заложенная форма освобождает садовода от утомительной обрезки.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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